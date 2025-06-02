Втім, поступово перевага закріпилася за Каролем Навроцьким, відомим своїми антиукраїнськими заявами, передає 24 Канал.

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Навроцького офіційно визнали переможцем виборів

Вранці 2 червня Державна виборча комісія офіційно повідомила, що президентські вибори виграв Кароль Навроцький, отримавши 50,89% голосів. Рафал Тшасковський отримав 49,11%, програвши опонентові менше ніж відсоток.

Явка у другому турі президентських виборів склала 71,63%.

До слова, чинний президент Польщі відреагував на перемогу Навроцького. Він привітав свого наступника і закликав країну "триматися".