Навроцький маніпулятивно наголосив, що "країна, яка не в змозі відповісти за власні злочини, не може бути частиною міжнародних альянсів". Український лідер не забарився з реакцією. Заяву кандидата у президенти Польщі він прокоментував під час візиту до Варшави, передає 24 Канал із посиланням на Onet.

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"Хай починає тренуватися"

Президент наголосив: якщо Україна не буде в ЄС і НАТО, і не матиме гарантій безпеки, то небезпека може прийти до Польщі. Якщо Україна програє, ризик війни у Польщі буде дуже високим.

Росія одразу після України опиниться на кордоні з Польщею, і тоді (Навроцький – 24 Канал) не матиме політичної боротьби, а боротиметься за своє життя,

– зазначив глава держави.

Зеленський порадив вже зараз пану Навроцькому тренуватися і готуватися до захисту своєї країни зі зброєю у руках.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда наполягає, щоб НАТО видало Україні офіційне запрошення до членства в Альянсі.