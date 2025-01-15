Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію спільної пресконференції з Володимиром Зеленським. За його словами, не можна дозволяти використовувати історію у політичних іграх.

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"Ми знаходимо спільну мову та способи спільного діяння, особливо якщо мовиться про Волинську трагедію. Також ці чутливі питання у нашій історії вимагають емпатії з боку України, також з боку Польщі щодо України. Це повинно бути паралельно. Я не дозволю, щоб у Польщі використовували цю драматичну історію з метою політичних ігор", – заявив Туск.

Польський політик підкреслив, що працюватиме над швидким та системним розв’язанням цієї проблеми. Родини у Польщі "мають потребу гідно поховати своїх близьких, які постраждали у Волинській трагедії". Він подякував Зеленському, що українці знайшли час зайнятися цією проблемою.

Зміцнення союзу України та Польщі

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що для України дуже важлива підтримка Польщі, тому у відносинах потрібно дивитись та рухатись уперед. Міністерства культури обох держав працюють, опрацьовують матеріали. Усі напрацювання – це кроки вперед.

Ми повинні рухатись вперед разом з Польщею. Ми сусіди. Росія – найголовніша загроза сьогодні, завтра. Ми повинні робити все, щоб зміцнювати наш союз. Безумовно, Європейський Союз. Але передусім наш сусідський союз України та Польщі,

– наголосив український лідер.

Нагадаємо, раніше Дональд Туск повідомляв, що Україна видала перші дозволи на ексгумацію останків жертв Волинської трагедії. Коли може початися процес – наразі не повідомляють.