Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска у мережі Х.

До теми Українські жертви Волинської трагедії будуть вшановані у Польщі, – посол

Україна надала перші дозволи на ексгумацію

У п'ятницю, 10 січня, прем'єр Польщі Дональд Туск повідомив, що ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв Волинської трагедії.

Нарешті прорив. Ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв УПА. Хочу подякувати міністрам культури Польщі та України за хорошу співпрацю. Чекаємо на подальші рішення,

– написав Туск у мережі.

Раніше один з кандидатів у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що він не бачить можливості приєднання України до ЄС чи НАТО. Свою позицію він пояснив відсутністю ексгумації тіл жертв Волинської трагедії в Україні.

Водночас в МЗС України наголосили, що подібні заяви є маніпуляцією. В міністерстві також нагадали, що співпраця двох країн завжди була спрямована на гідне вшанування пам’яті українців у Польщі та поляків в Україні.