Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. По его словам, нельзя позволять использовать историю в политических играх.

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"Мы находим общий язык и способы совместного действия, особенно если речь идет о Волынской трагедии. Также эти чувствительные вопросы в нашей истории требуют эмпатии со стороны Украины, также со стороны Польши относительно Украины. Это должно быть параллельно. Я не позволю, чтобы в Польше использовали эту драматическую историю с целью политических игр", – заявил Туск.

Польский политик подчеркнул, что будет работать над быстрым и системным решением этой проблемы. Семьи в Польше "нуждаются в достойном захоронении своих близких, пострадавших в Волынской трагедии". Он поблагодарил Зеленского, что украинцы нашли время заняться этой проблемой.

Укрепление союза Украины и Польши

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для Украины очень важна поддержка Польши, поэтому в отношениях нужно смотреть и двигаться вперед. Министерства культуры обоих государств работают, прорабатывают материалы. Все наработки – это шаги вперед.

Мы должны двигаться вперед вместе с Польшей. Мы соседи. Россия – самая главная угроза сегодня, завтра. Мы должны делать все, чтобы укреплять наш союз. Безусловно, Европейский Союз. Но прежде всего наш соседский союз Украины и Польши,

– подчеркнул украинский лидер.

Напомним, ранее Дональд Туск сообщал, что Украина выдала первые разрешения на эксгумацию останков жертв Волынской трагедии. Когда может начаться процесс – пока не сообщают.