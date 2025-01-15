Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова прем'єр-міністра під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським у Польщі.

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Туск про членство України в НАТО

Прем'єр-міністр Польщі переконаний, що гарантії безпеки для України після завершення воєнних дій повинні бути серйозними гарантіями. Такими є саме членство України в НАТО.

Якби кожен Дональд думав так, як я, з огляду на безпеку України в світі, було б простіше. Однак не є так легко детально встановити спільну позицію Заходу щодо цієї теми (членство України в НАТО – 24 Канал),

– наголосив він.

За його словами, деякі країни можуть емоційно відреагувати на вступ нашої країни в Альянс. Це питання не залежить від політичної волі президента України та підтримки Польщі, для цього потрібно переконати усіх партнерів.

Зауважте! Зеленський заявив, що гарантії безпеки для нашої країни будуть сильними у тому випадку, якщо вони гарантуватимуть, що країна-агресорка не зможе знову розпочати війну. Серед них – вступ до ЄС, майбутнє членство у НАТО, серйозні пакети зброї, підтримка функціонування української армії.

"Якщо це взяти у лапки, наступним питанням будуть гарантії НАТО для України у випадку закінчення війни. Я не буду брати участь у спекуляціях про те, хто і яку армію може використати на території України в рамках контингенту. Це не повинно бути предметом якихось заяв, які будуть повторюватись, це серйозне питання", – зауважив Туск.

Прем'єр-міністр Польщі підкреслив, що питання готовності Польщі щодо відправки своїх військ в Україну для безпеки не є свідченням близькості країн. Світ повинен об'єднатись та побудувати серйозні гарантії, кожен з яких буде боятись порушити, в тому числі Росія.

Він додав, що Польща обов'язково візьме участь у таких гарантіях після закінчення бойових дій, а для нової адміністрації Дональда Трампа це стане позитивним сигналом.