Навроцкий манипулятивно подчеркнул, что "страна, которая не в состоянии ответить за собственные преступления, не может быть частью международных альянсов". Украинский лидер не замедлил с реакцией. Заявление кандидата в президенты Польши он прокомментировал во время визита в Варшаву, передает 24 Канал со ссылкой на Onet.

Смотрите также Не позволю использовать историю в целях политических игр, – Туск о Волынской трагедии

"Пусть начинает тренироваться"

Президент подчеркнул: если Украина не будет в ЕС и НАТО, и не будет иметь гарантий безопасности, то опасность может прийти в Польшу. Если Украина проиграет, риск войны в Польше будет очень высоким.

Россия сразу после Украины окажется на границе с Польшей, и тогда (Навроцкий – 24 Канал) не будет иметь политической борьбы, а будет бороться за свою жизнь,

– отметил глава государства.

Зеленский посоветовал уже сейчас господину Навроцкому тренироваться и готовиться к защите своей страны с оружием в руках.

К слову, президент Польши Анджей Дуда настаивает, чтобы НАТО выдало Украине официальное приглашение к членству в Альянсе.