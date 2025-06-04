Дуда обсудил с преемником курс Украины в НАТО

Президент Польши Анджей Дуда обсудил с новоизбранным главой государства Каролем Навроцким курс Украины в НАТО. Действующий лидер подчеркнул важность сохранения последовательной поддержки Киева.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на RMF FM. Президент Польши Анджей Дуда накануне провел встречу со своим преемником Каролем Навроцким.

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Дуда передал четкий сигнал новоизбранному президенту Польши

Одной из ключевых тем разговора стал вопрос евроатлантической интеграции Украины.

Руководитель канцелярии президента Малгожата Папроцкая отметила, что Дуда подтвердил свою неизменную позицию по поддержке членства Украины в НАТО и ЕС.

Будет ли меняться позиция новоизбранного президента? Мне сегодня трудно это прогнозировать. Какова позиция президента Дуды? Последовательная в течение многих лет, что Украина должна двигаться в НАТО, в Европейский Союз,

– подчеркнула Папроцкая.

Также стороны обсудили возможный состав новой президентской канцелярии.

Встреча продолжалась более часа. После нее Кароль Навроцкий поблагодарил Дуду за разговор и опубликовал совместное фото.

Ранее Дуда заявлял, что намерен обсудить с новоизбранным президентом его позицию по Украине.