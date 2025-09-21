Спецпредставитель США Кит Келлог раскритиковал российского президента Владимира Путина. По мнению американского чиновника, он является манипулятором, на него можно влиять только силой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью The Telegraph. Также он возмущен его поступками, в частности войной против Украины.

Смотрите также Путин перебрасывает отряды больных в Покровскую "мясорубку": в The Telegraph оценили угрозу для ВСУ

Что сказал Келлог о Путине?

По словам американского генерала, российский диктатор Владимир Путин является агентом КГБ, и он, по его мнению, никогда не переставал быть им.

Он не понимает Запада. Он делает вид, что не разговаривает на английском, но он разговаривает, и мы уже несколько раз его на этом ловили. Он манипулятор. Единственное, что можно этому противодействовать – это сила, власть и мощь,

– считает он.

Кроме вышеупомянутого, он указал на то, что смотреть на войну в Украине, которую развязала Россия, нужно, как на войну добра против зла.

Я имею в виду, Путин – нехороший человек, ладно? И то, что он сделал, некоторые из его поступков были абсолютно ужасными. Это ужасно", – говорит он.

В то же время спецпредставитель отметил, что на фоне этих условий ему хочется думать, что он сохранил веру в свою нацию. Именно поэтому он делает все, чтобы от имени США помочь Украине и надеется, что "мы выйдем из этого лучшими".

"Знаете, если Украина выйдет из этого в хорошем состоянии, а я думаю, что так и будет... На этом пути будут некоторые трудности, но если это будет хорошо, тогда я смогу сидеть, отдыхать спокойно и говорить: "Знаете, я...". Есть такая пословица в Америке: "Вы хорошо боролись?" И я говорю: "Да, именно там я хочу быть", – резюмировал он.

О чем еще заявил Кэллог?