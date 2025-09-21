Ніколи не переставив таким бути: Келлог пояснив, чому Путін так нахабно поводиться
- Спецпредставник США критикує Володимира Путіна, називаючи його маніпулятором, на якого можна впливати лише силою.
- Келлог вважає, що війна в Україні є війною добра проти зла, і висловлює сподівання на позитивний результат для України.
Спецпредставник США Кіт Келлог розкритикував російського президента Володимира Путіна. На думку американського високопосадовця, він є маніпулятором, на його можна впливати лише силою.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю The Telegraph. Також він обурений його вчинками, зокрема війною проти України.
Дивіться також Путін перекидає загони хворих у Покровську "м'ясорубку": у The Telegraph оцінили загрозу для ЗСУ
Що сказав Келлог про Путіна?
За словами американського генерала, російський диктатор Володимир Путін є агентом КДБ, і він, на його думку, ніколи не переставав бути ним.
Він не розуміє Заходу. Він вдає, що не розмовляє англійською, але він розмовляє, і ми вже кілька разів його на цьому ловили. Він маніпулятор. Єдине, що можна цьому протидіяти – це сила, влада та міць,
– вважає він.
Крім вищезгаданого, він вказав на те, що дивитися на війну в Україні, яку розв'язала Росія, потрібно, як на війну добра проти зла.
Я маю на увазі, Путін – нехороша людина, гаразд? І те, що він зробив, деякі з його вчинків були абсолютно жахливими. Це жахливо", – каже він.
Водночас спецпредставник зазначив, що на тлі цих умов йому хочеться думати, що він зберіг віру у свою націю. Саме через це він робить все, щоб від імені США допомогти Україні та сподівається, що "ми вийдемо з цього кращими".
"Знаєте, якщо Україна вийде з цього в хорошому стані, а я думаю, що так і буде... На цьому шляху будуть деякі труднощі, але якщо це буде добре, тоді я зможу сидіти, відпочивати спокійно і казати: "Знаєте, я...". Є таке прислів'я в Америці: "Ви добре боролися?" І я кажу: "Так, саме там я хочу бути", – резюмував він.
Про що ще заявив Келлог?
Кіт Келлог у цьому ж інтерв'ю заявив, що за зачиненими дверима американський президент Дональд Трамп набагато зліший на Володимира Путіна через його поведінку, ніж це видається публічно.
Також американський високопосадовець прокоментував можливість нападу Росії на країну НАТО, якщо Москва все ж завоює Україну. Келлог вважає, що в такому разі Кремль беззаперечно захоче більше.
Крім того, він заявив, що Україні доведеться змиритися з реальністю, в якій Росія окупувала більшу частину Донбасу. Але це не означає юридичного визнання суверенітету противника над цими територіями.