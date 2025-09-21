Спецпредставник США Кіт Келлог розкритикував російського президента Володимира Путіна. На думку американського високопосадовця, він є маніпулятором, на його можна впливати лише силою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю The Telegraph. Також він обурений його вчинками, зокрема війною проти України.

Що сказав Келлог про Путіна?

За словами американського генерала, російський диктатор Володимир Путін є агентом КДБ, і він, на його думку, ніколи не переставав бути ним.

Він не розуміє Заходу. Він вдає, що не розмовляє англійською, але він розмовляє, і ми вже кілька разів його на цьому ловили. Він маніпулятор. Єдине, що можна цьому протидіяти – це сила, влада та міць,

– вважає він.

Крім вищезгаданого, він вказав на те, що дивитися на війну в Україні, яку розв'язала Росія, потрібно, як на війну добра проти зла.

Я маю на увазі, Путін – нехороша людина, гаразд? І те, що він зробив, деякі з його вчинків були абсолютно жахливими. Це жахливо", – каже він.

Водночас спецпредставник зазначив, що на тлі цих умов йому хочеться думати, що він зберіг віру у свою націю. Саме через це він робить все, щоб від імені США допомогти Україні та сподівається, що "ми вийдемо з цього кращими".

"Знаєте, якщо Україна вийде з цього в хорошому стані, а я думаю, що так і буде... На цьому шляху будуть деякі труднощі, але якщо це буде добре, тоді я зможу сидіти, відпочивати спокійно і казати: "Знаєте, я...". Є таке прислів'я в Америці: "Ви добре боролися?" І я кажу: "Так, саме там я хочу бути", – резюмував він.

Про що ще заявив Келлог?