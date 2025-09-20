Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар спецпредставника президента США Кіта Келлога в інтерв'ю лорду Ешкрофту в Києві.

Чи піде Кремль далі України?

Під час інтерв'ю пролунало запитання, чи згоден Кіт Келлог із заявами колишнього віцепрезидента США Майка Пенса, який припустив, що у випадку захоплення Росією України вона рушить далі нападати на країни НАТО. Він не вагався з відповіддю.

Абсолютно. На Путіна і Росію треба дивитися як на експансіоністську силу. Він хоче відновити Російську імперію – достатньо поглянути на історію. Даси йому дюйм – він забере милю,

– каже спецпредставник Трампа.

Він згадав Другу світову війну. "У Мюнхені 1938 року Гітлер сказав, що хоче лише Судетську область. Потім – Рейнську область, потім – Польщу, а далі ми вже були втягнуті у Другу світову", – розповів Келлог.

За його словами, історія не повторюється, але вона, безумовно, римується, і саме це зараз відбувається в Україні. "Ми повинні зупинити його зараз", – запевнив політик.

Що відомо про провокації росіян?