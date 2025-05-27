Не Ватикан: у Трампа сказали, где может пройти мирная встреча с Путиным и Зеленским

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог высказался о возможной встрече Трампа с Зеленским и Путиным для завершения войны. Сказал, где именно она может пройти.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Келлога в эфире Fox News.

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Келлог о встрече Трампа с Путиным и Зеленским

Спецпредставитель Трампа заявил, что необходимо продолжать давление на россиян, чтобы заставить их сесть за стол переговоров с Украиной. Келлог напомнил, что во время разговора Трампа с Путиным оккупанты сказали, что собираются подготовить "меморандум".

Высокопоставленный чиновник отметил, что США уже получили соответствующий документ от украинской стороны. Сейчас ждут его от российской стороны, чтобы сравнить.

По словам Келлога, как только это произойдет, состоится еще одна встреча по мирным переговорам. Возможно, она пройдет в Швейцарии.

Мы хотели бы провести ее в Ватикане, но россияне не захотели туда ехать. Поэтому Женева может стать следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера – Путин, президент Зеленский и президент Трамп – и наработают все это и подпишут какой-нибудь документ, чтобы положить конец этой войне,

– заявил Кит Келлог.

Кстати, 25 мая спецпредставитель Трампа осудил массированную атаку России на Украину. Подчеркнул, что неизбирательные убийства женщин и детей ночью в их домах является явным нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, призванных защищать невинных людей.