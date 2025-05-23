Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в пятницу, 23 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы – Украина".

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Какие переговоры допускает Украина

"Для продолжения той встречи, которая имела место в Турции, не могут быть никакие условия, потому что там была достигнута четкая договоренность, если убрать все эти псевдоисторические лекции, которые звучали со стороны российской делегации. А именно – первый обмен военнопленными, и сегодня он начался", – сказал он.

Украинский министр отметил, что Украина ждет от российской стороны концепт их предложения относительно будущего безусловного перемирия. Также он добавил, что сейчас идет работа над встречей между президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Мы допускаем, что эта встреча может быть в расширенном формате. Мы бы очень хотели, чтобы к ней присоединился президент Трамп, и мы всегда выступаем последовательно и настаиваем, что за столом возможных будущих переговоров обязательно должна быть Европа,

– заявил Андрей Сибига.

К слову, Институт изучения войны сообщал, что Россия продолжает отрицать легитимность украинской власти, несмотря на заявления Путина о возможности переговоров с Зеленским. Это свидетельствует о несоответствии между риторикой России и ее готовностью к двусторонним переговорам с Украиной.