Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у п'ятницю, 23 травня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми – Україна".

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Які переговори допускає Україна

"Для продовження тієї зустрічі, яка мала місце в Туреччині, не можуть бути жодні умови, тому що там було досягнуто чіткої домовленості, якщо прибрати всі ці псевдоісторичні лекції, які лунали з боку російської делегації. А саме – перший обмін військовополоненими, і сьогодні він розпочався", – сказав він.

Український міністр наголосив, що Україна чекає від російської сторони їхній концепт їхньої пропозиції щодо майбутнього безумовного перемир'я. Також він додав, що зараз триває робота над зустріччю між президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Ми допускаємо, що ця зустріч може бути в розширеному форматі. Ми б дуже хотіли, щоб до неї долучився президент Трамп, і ми завжди виступаємо послідовно і наполягаємо, що за столом можливих майбутніх перемовин обовязково має бути Європа,

– заявив Андрій Сибіга.

До слова, Інститут вивчення війни повідомляв, що Росія продовжує заперечувати легітимність української влади, попри заяви Путіна про можливість переговорів із Зеленським. Це свідчить про невідповідність між риторикою Росії та її готовністю до двосторонніх переговорів з Україною.