Зеленський закликав посилювати тиск на Росію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.

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Україна готує військову основу дипломатії

Президент України Володимир Зеленський провів тривалу нараду з військовими. Були присутні головнокомандувач Олександр Сирський, керівник генштабу Андрій Гнатов, усі розвідки та представники Міноборони.

Йшлося про актуальну ситуацію на фронті та заходи, які готує Україна. Обговорили також підготовку військової основи дипломатії для наступної технічної зустрічі з росіянами. Україна працює, аби зустріч відбулася якнайшвидше.

Наш український інтерес – не затягувати війну, але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. Світові очевидно, що саме Росія винна, що війна досі триває. Україна готова до максимально швидких кроків – реального припинення вогню й встановлення нової архітектури безпеки,

– зазначив президент.

Оскільки Росія не йде на зустріч, на неї потрібно посилювати тиск. Україна його чинить військовим шляхом.