Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Келлога в эфире Fox News.

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Келлог о потерях России и Украины в войне

Спецпредставитель президента США прокомментировал потери России и Украины в полномасштабной войне.

Президент Трамп абсолютно прав, надо прекратить убийства. Когда смотришь на цифры – это массовое убийство. Потери с обеих сторон – более миллиона сейчас, это 1,2 миллиона. Это просто ошеломляюще. Это превышает потери Второй мировой,

– заявил Кит Келлог.

Также спецпредставитель Трампа по вопросам Украины указал на неизбирательные обстрелы городов. Подчеркнул, что это недопустимый путь.

Вероятно, Келлог говорил о потерях США во Второй мировой. Согласно официальной статистике, их оценивают в 418 тысяч человек.

Кстати, 25 мая спецпредставитель президента США отреагировал на массированную атаку России на Украину. Келлог распространил фото Киева в огне.

Отметил, что неизбирательные убийства женщин и детей ночью в их домах является явным нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, призванных защищать невинных людей.

"Эти нападения являются позорными. Прекратите убийства. Немедленно прекратите огонь", – подчеркнул Келлог.