Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Келлога в ефірі Fox News.

Дивіться також У Трампа розповіли, чи отримали вже пропозиції з умовами для завершення війни від Києва і Москви

Келлог про втрати Росії й України у війні

Спецпредставник президента США прокоментував втрати Росії й України у повномасштабній війні.

Президент Трамп абсолютно правий, треба припинити вбивства. Коли дивишся на цифри – це масове вбивство. Втрати з обох боків – понад мільйон зараз, це 1,2 мільйона. Це просто приголомшливо. Це перевищує втрати Другої світової,

– заявив Кіт Келлог.

Також спецпредставник Трампа з питань України вказав на невибіркові обстріли міст. Наголосив, що це неприпустимий шлях.

Ймовірно, Келлог говорив про втрати США у Другій світовій. Згідно з офіційною статистикою, їх оцінюють у 418 тисяч людей.

До речі, 25 травня спецпредставник президента США відреагував на масовану атаку Росії на Україну. Келлог поширив фото Києва у вогні.

Наголосив, що невибіркові вбивства жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року, покликаних захищати невинних людей.

"Ці напади є ганебними. Припиніть вбивства. Негайно припиніть вогонь", – підкреслив Келлог.