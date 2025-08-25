Потери больше, чем у США во Второй мировой, – Келлог о войне в Украине
- Кит Келлог заявил, что потери в войне России против Украины превышают потери Второй мировой войны.
- Кэллог назвал Дональда Трампа выдающимся миротворцем и подчеркнул необходимость завершения войны.
Число убитых и раненых в войне России против Украины достигло больше, чем это было для США во время Второй мировой войны. Также нанесено много ущерба, в частности это касается больших масштабов разрушений.
Соответствующее заявление в понедельник, 25 августа, сделал специальный представитель США Кит Келлог, находясь в Киеве на молитвенном завтраке, сообщает 24 Канал.
Какие потери назвал Келлог?
Кит Келлог назвал Дональда Трампа выдающимся миротворцем. По его словам, президент США хочет завершить войну, поскольку помнит об участии Соединенных Штатов во Второй мировой войне, в частности в Сицилии, Африке, Нормандии.
Если добавить потери Украины и России вместе, то это молодые мужчины и женщины, которые воевали и погибли. Уровень потерь выше, чем у нас был во Второй мировой войне. Подумайте об этом. Подумайте о смерти и разрушениях. И именно поэтому те из нас, кто служил в армии и видел, какой ущерб она может нанести, хотят положить этому конец,
– заявил спецпредставитель США.
Он подчеркнул, что стоит помнить, какую цену заплатили за время Второй мировой войны, и сколько погибших есть сейчас. Согласно некоторым официальным данным, потери США тогда могли достигать ориентировочно более 400 тысяч человек.
В рамках этого же мероприятия американский чиновник заявил, что достигать мира сложнее, чем воевать, однако к этому прилагают все усилия. Он надеется, что мира в Украине удастся достичь уже к 2026 году.
Какие данные о потерях приводили?
Недавно пропагандисты сообщали, что российские хакеры якобы взломали базу данных Генштаба, откуда получили данные о "1,7 миллионе погибших и пропавших украинских военных" за время полномасштабной войны.
Впоследствии Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг эту информацию, назвав вышеупомянутый фейк "абсолютно абсурдным", поскольку Украина за годы независимости не имела регулярной армии в 1,7 миллиона человек.
В апреле в CBS News сообщали, что в результате войны погибли 13 тысяч гражданских украинцев, в том числе более 600 детей. В то же время количество погибших украинских военных, по данным СМИ, может достигать 100 тысяч.
Обновленной статистики по нашим защитникам пока нет. В то же время, по данным Генштаба ВСУ, общие потери россиян по состоянию на 25 августа достигают около 1 076 940 человек. Только за последние сутки ликвидировано 870 оккупантов.