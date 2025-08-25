Число вбитих і поранених у війні Росії проти України більше, ніж це було для США під час Другої світової війни. Також завдано багато збитків, зокрема це стосується великих масштабів руйнувань.

Відповідну заяву у понеділок, 25 серпня, зробив спеціальний представник США Кіт Келлог, перебуваючи у Києві на молитовному сніданку, повідомляє 24 Канал.

Які втрати назвав Келлог?

Кіт Келлог назвав Дональда Трампа видатним миротворцем. За його словами, президент США хоче завершити війну, оскільки пам'ятає про участь Сполучених Штатів у Другій світовій війні, зокрема у Сицилії, Африці, Нормандії.

Якщо додати втрати України та Росії разом, то це молоді чоловіки та жінки, які воювали й загинули. Рівень втрат є вищим, ніж у нас був у Другій світовій війні. Подумайте про це. Подумайте про смерть і руйнування. І саме тому ті з нас, хто служив у війську і бачив, яких збитків вона може завдати, хочуть покласти цьому край,

– заявив спецпредставник США.

Він наголосив, що варто пам'ятати, яку ціну заплатили за часи Другої світової війни та скільки загиблих є зараз. Згідно з деякими офіційними даними, втрати США тоді могли досягати орієнтовно понад 400 тисяч людей.

Заява Келлога про втрати у війні: дивіться відео

У рамках цього ж заходу американський високопосадовець заявив, що досягати миру складніше, ніж воювати, проте до цього докладають усіх зусиль. Він сподівається, що миру в Україні вдасться досягнути вже до 2026 року.

Які дані про втрати наводили?