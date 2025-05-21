Союзники Украины разоблачили кибератаку ГРУ: Россия пыталась сорвать поставки оружия

Западные государства заявили о совместной операции против разведывательной кампании ГРУ. Она целилась в логистические маршруты помощи для ВСУ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Национальный центр по вопросам кибербезопасности Великобритании 21 мая, передает 24 Канал. Группа западных государств разоблачила масштабную операцию российской военной разведки (ГРУ), направленную на срыв поставок западного оружия Украине.

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Хакеры атаковали логистические компании, пограничные системы и инфраструктуру, связанную с оборонной помощью.

Это удалось выяснить благодаря совместному расследованию киберспециалистов из 11 стран – среди них США, Канада, Польша, Германия и Эстония.

Отмечается, что российская военная часть 26165 еще с 2022 года осуществляла целенаправленную киберкампанию против государственных и частных компаний, которые занимаются логистикой поставок помощи Украине.

Эта кампания была направлена против организаций, занимающихся координацией, транспортировкой и доставкой помощи Украине, а также против секторов обороны, ИТ-услуг, морского транспорта, аэропортов, портов и систем управления воздушным движением во многих странах-членах НАТО,

– говорится в заявлении.

Хакерам удалось проникнуть во внутренние сети логистических структур, в частности из-за уязвимости в системах видеонаблюдения на пограничных переходах Украины и в районах военных объектов.

В сообщении не уточняется, каких конкретно убытков нанесла эта кампания и насколько она повлияла на поставки оружия. Однако союзники подчеркнули, что остаются бдительными и координируют дальнейшие меры киберзащиты.