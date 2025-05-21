Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Національний центр з питань кібербезпеки Великої Британії 21 травня, передає 24 Канал. Група західних держав викрила масштабну операцію російської військової розвідки (ГРУ), спрямовану на зрив постачання західної зброї Україні.

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Росія хотіла паралізувати допомогу Україні, але її зупинили

Хакери атакували логістичні компанії, прикордонні системи та інфраструктуру, пов’язану з оборонною допомогою.

Це вдалося з'ясувати завдяки спільному розслідуванню кіберфахівців із 11 країн – серед них США, Канада, Польща, Німеччина та Естонія.

Зазначається, що російська військова частина 26165 ще з 2022 року здійснювала цілеспрямовану кіберкампанію проти державних і приватних компаній, які займаються логістикою постачання допомоги Україні.

Ця кампанія була спрямована проти організацій, що займаються координацією, транспортуванням та доставкою допомоги Україні, а також проти секторів оборони, ІТ-послуг, морського транспорту, аеропортів, портів та систем управління повітряним рухом у багатьох країнах-членах НАТО,

– йдеться у заяві.

Хакерам вдалось проникнути у внутрішні мережі логістичних структур, зокрема через вразливості у системах відеоспостереження на прикордонних переходах України та в районах військових об'єктів.

У повідомленні не уточнюється, яких конкретно збитків завдала ця кампанія та наскільки вона вплинула на постачання зброї. Однак союзники підкреслили, що залишаються пильними та координують подальші заходи кіберзахисту.