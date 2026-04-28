Под давлением в Мали: россияне оставили вторую базу и город Кидаль
- Российские военные покинули город Кидаль в Мали под давлением повстанцев, получив гарантии безопасного выхода при условии сдачи оружия.
- Группировка JNIM заявила, что их действия направлены на избежание кровопролития и безопасность, призвав армию Мали сложить оружие в других районах.
Российские военные из "Африканского корпуса" вышли из города Кидаль, расположенного на севере Мали. Солдаты столкнулись с мощным повстанческим давлением.
Россиянам также предоставили гарантии безопасного выхода, при условии, что те, сложат оружие. Об этом в заявлении сообщила группировка JNIM.
Что известно о ситуации в регионе?
В "Африканском корпусе" сообщили, что якобы согласовали совместное решение с руководством Мали по выходу из города Кидаль, начала эвакуации раненых и тяжелой техники.
В первую очередь были эвакуированы раненые военные и тяжелая техника. Личный состав продолжает выполнять поставленные боевые задачи. Ситуация в Республике Мали остается сложной,
– написали в "Африканском корпусе".
Группировка JNIM обнародовала заявление, в котором указано, что действия повстанцев соответствуют их стратегии по "избежанию кровопролития" и "обеспечению безопасности".
Также они призвали подразделения армии Мали в других лагерях и подконтрольных районах сложить оружие в обмен на гарантии безопасности.
Последние новости о ситуации в Мали
В Мали сбили российский военный вертолёт, погиб весь экипаж и десант. Причиной потери вертолета назвали "внешнее огневое воздействие", вероятно сбитие с помощью зенитно-ракетного комплекса.
Позже издание Reuters написало, что российские наемники из "Африканского корпуса" могли попасть под огонь "Аль-Каиды" и туарегов.
Россия поддерживает военное присутствие в Мали силами "Африканского корпуса" российского Министерства обороны. Его подразделения участвуют в боевых действиях против повстанцев-туарегов на севере региона Азавад.