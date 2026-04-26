Об этом сообщил российский пропагандист Илья Туманов, который администрирует авиационный телеграм-канал Fighterbomber.

Что известно о потере россиянами военного вертолета в Мали?

Точных причин потери борта он не назвал, однако отметил, что предварительной причиной падения стало "внешнее огневое воздействие", имея в виду сбивание с помощью зенитно-ракетного комплекса.

По словам Ильи Туманова, экипаж вертолета, а также мобильная огневая группа, которую он перевозил, погибли.

Информация о возможном сбитии российского вертолета начала появляться еще 25 апреля от представителей "Фронта освобождения Азавада" (FLA). На тот момент никаких подтверждений или фото обломков не обнародовали.

Впоследствии в сети появились видео вероятного места падения летательного аппарата, однако оно также не позволило идентифицировать объект.

Российский вертолет сбили в Мали

Российский военный вертолет был сбит во время боев на севере Мали, вероятно повстанческими силами, связанными с JNIM.



Связанные с Россией источники сообщают, что самолет был уничтожен, а экипаж (возможно, включая личный состав Африканского корпуса) погиб.

Экипаж российского вертолета погиб

Российские военные потеряли вертолет в районе Гао, Мали,, как сообщается, сбит зенитно-ракетным комплексом.



Экипаж и находившаяся на борту мобильная пожарная команда погибли. Инцидент подтвердил российский источник, связанный с военной авиацией, Истребитель-бомбардировщик.

Что известно о присутствии военных России в Мали?

Сейчас Россия поддерживает военное присутствие в Мали силами так называемого "Африканского корпуса" российского Министерства обороны. Его подразделения участвуют в боевых действиях против повстанцев-туарегов на севере региона Азавад, а также против исламистской группировки JNIM в центральных районах страны.

Российские силы контролируют ключевые военные базы, в частности в городах Севаре, Гао и Кидаль, а также охраняют золотодобывающие рудники и другие месторождения полезных ископаемых, что является частью договоренностей с властями Мали по "услугам безопасности".

Стоит отметить, что Россия пытается закрепиться в странах Африки не только через военное влияние, но также и через культуру, расширяя сеть организаций "Русский дом", который на самом деле вовлечен в разведывательную и агентурную деятельность страны-агрессора. Как Кремль строит сеть агентов в мире, в частности в африканских странах – читайте в расследовании 24 Канала.