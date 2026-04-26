Про це повідомив російський пропагандист Ілля Туманов, який адмініструє авіаційний телеграм-канал Fighterbomber.

До теми Мінус 960 окупантів, ППО та понад 2 тисячі БпЛА: втрати ворога на 26 квітня

Що відомо про втрату росіянами військового гелікоптера у Малі?

Точних причин втрати борта він не назвав, однак зазначив, що попередньою причиною падіння став "зовнішній вогневий вплив", мавши на увазі збиття за допомогою зенітно-ракетного комплексу.

За словами Іллі Туманова, екіпаж гелікоптера, а також мобільна вогнева група, яку він перевозив, загинули.

Інформація про можливе збиття російського гелікоптера почала з'являтися ще 25 квітня від представників "Фронту звільнення Азаваду" (FLA). На той момент жодних підтверджень або фото уламків не оприлюднювали.

Згодом у мережі з'явилися відео ймовірного місця падіння літального апарата, однак воно також не дозволило ідентифікувати об'єкт.

Російський гелікоптер збили у Малі / Відео з акаунту Clash Report у соцмережі Х

A Russian military helicopter was shot down during fighting in northern Mali, probably by rebel forces linked to JNIM.



Russian-affiliated sources say the aircraft was destroyed and the crew (possibly including Africa Corps personnel) were killed. pic.twitter.com/ZZdWp4hmRz — Clash Report (@clashreport) April 26, 2026

Екіпаж російського гелікоптера загинув / Відео з акаунту Special Kherson Cat у соцмережі Х

Russian military lost a helicopter near Gao, Mali, reportedly shot down by a surface-to-air missile system.



The crew and a mobile fire team on board were killed. The incident was confirmed by a Russian source associated with military aviation, Fighterbomber. pic.twitter.com/OjNGyye0VY — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) April 26, 2026

Що відомо про присутність військових Росії у Малі?

Наразі Росія підтримує військову присутність у Малі силами так званого "Африканського корпусу" російського Міністерства оборони. Його підрозділи беруть участь у бойових діях проти повстанців-туарегів на півночі регіону Азавад, а також проти ісламістського угруповання JNIM у центральних районах країни.

Російські сили контролюють ключові військові бази, зокрема в містах Севаре, Гао та Кідаль, а також охороняють золотодобувні копальні й інші родовища корисних копалин, що є частиною домовленостей із владою Малі щодо "послуг безпеки".

Варто зазначити, що Росія намагається закріпитися в країнах Африки не лише через військовий вплив, але також і через культуру, розширюючи мережу організацій "Русский дом", який насправді залучений до розвідувальної та агентурної діяльності країни-агресорки. Як Кремль будує мережу агентів у світі, зокрема в африканських країнах – читайте у розслідуванні 24 Каналу.