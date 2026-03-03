В защиту Кипра и против Ирана: Европа перебрасывает авианосец, фрегаты и эсминец
- Франция, Великобритания и Греция отправили корабли на Кипр для противостояния Ирану после его атак.
- Среди развернутых сил - авианосец "Шарль де Голль", фрегат HN Kimon, эсминец HMS Dragon и истребители Rafale.
Лидеры Франции, Великобритании и Греции заявили об отправке кораблей на Кипр. За предыдущие дни Иран несколько раз атаковал Кипр и британские базы на нем.
Для противостояния Ирану Франция отправила авианосец "Шарль де Голль", Греция – фрегат HN Kimon, а Великобритания – эсминец HMS Dragon. О решении лидеров информируют европейские СМИ.
Смотрите также На Кипре звучала воздушная тревога: самолеты с базы ВВС Великобритании поднялись в воздух, – СМИ
Почему Европа направила корабли на Кипр?
На Кипр от Франции также направляется фрегат "Лангедок", а авиационное присутствие в регионе усилили истребителями Rafale, сообщили в BMF Business.
Отправленный греческий фрегат оснащен современными радарами, системами обнаружения и дальнобойными зенитными ракетами. Это существенно усиливает способности страны контролировать и предотвращать угрозы в Эгейском и Средиземном морях.
В The Guardian сообщили, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что корабль HMS Dragon будет развернут вместе с двумя вертолетами Wildcat, способными бороться с беспилотниками.
Великобритания приняла это решение после того, как Франция заявила об аналогичном военном развертывании.
Напомним, что иранский дрон 1 марта 2026 года попал в британскую базу "Акротири" на Кипре. Страна начала эвакуацию семей с базы в качестве временной меры.
Последние новости о конфликте с Ираном
Иран 3 марта атаковал дроном консульство США в Дубае. Страна официально подтвердила удар, на месте вспыхнул пожар.
Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность военных действий в ответ на иранские атаки. В результате ударов по стране погибли трое иностранцев и ранены около 70 человек.
Иран пригрозил ракетными ударами по европейским городам, если страны ЕС поддержат военные действия против него.