Об этом сообщил кипрский телеканал CyBC.
На Кипре раздается сигнал воздушной тревоги: что известно?
В понедельник, 2 марта, Иран во второй раз атаковал британскую военную базу на Кипре. На этот раз два дрона, летевших в Акротири, были обезврежены силами ПВО.
Очевидцы говорят, что сирены воздушной тревоги начали звучать в 12:00. Именно тогда в небе над Кипром появились три истребителя Королевских военно-воздушных сил. Базу срочно решили эвакуировать.
Власти не уточняют, или эвакуация происходит с целью мер предосторожности, или существует реальная угроза.
В то же время посольство США на Кипре призвало своих граждан не приближаться к территории объекта из соображений безопасности.
На Кипре раздается воздушная тревога: смотрите видео
Задымление после удара дронов по британской базе на Кипре: смотрите видео
Что известно об атаке дронов на авиабазу Британии на Кипре?
Иранские беспилотники атаковали британскую военную базу Акротири на Кипре в ночь на 2 марта. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер сообщила, что повреждения в результате обстрела получила взлетно-посадочная полоса аэропорта Акротири.
Сейчас вокруг базы принимают все необходимые меры безопасности.
Ранее, 1 марта, Иран выпустил 2 баллистические ракеты в сторону Кипра в ответ на действия США и Израиля. Информация о точном месте падения или перехвата ракет пока уточняется.