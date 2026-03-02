Пекин несколько смягчил свою риторику относительно военных действий на Ближнем Востоке. Об этом пишет Sky News.
Что заявил Китай относительно конфликта в Иране?
МИД Китая призвал все стороны конфликта прекратить военные действия, во избежание дальнейшей эскалации.
Удары США и Израиля против Ирана нарушили международное право, и Пекин глубоко обеспокоен их влиянием на соседние страны,
– заявила пресс-секретарь МИД Мао Нин.
Китай считает, что суверенитет, безопасность и территориальная целостность стран Персидского залива должны быть сохранены. А Мао поддерживает все страны в укреплении коммуникации.
Что ранее заявлял Китай об операции?
В воскресенье, 1 марта, в Китае резко отреагировали на военную операцию США и Израиля против Ирана, осудив удары и ликвидацию верховного лидера Али Хаменеи. В МИД заявили, что такие действия являются нарушением суверенитета государства и противоречат принципам Устава ООН и международного права, а также призвали к немедленному прекращению боевых действий и возвращению к переговорному процессу.
Министр иностранных дел Ван И во время разговора с главой МИД России Сергей Лавров отметил, что Пекин выступает против применения силы в международных отношениях.
Китай вместе с Россией инициировал срочное заседание Совбеза ООН и предупредил о риске дальнейшей эскалации в регионе Персидского залива. Они призвали мировое сообщество не допустить возвращения к "закону джунглей".