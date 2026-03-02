Пекін дещо пом'якшив свою риторику стосовно військових дій на Близькому Сході. Про це пише Sky News.

Читайте також За крок до третьої світової: що далі буде на Близькому Сході та на які наслідки чекає весь світ

Що заявив Китай стосовно конфлікту в Ірані?

МЗС Китаю закликало всі сторони конфлікту припинити військові дії, щоб уникнути подальшої ескалації.

Удари США та Ізраїлю проти Ірану порушили міжнародне право, і Пекін глибоко стурбований їхнім впливом на сусідні країни,

– заявила речниця МЗС Мао Нін.

Китай вважає, що суверенітет, безпека та територіальна цілісність країн Перської затоки мають бути збережені. А Мао підтримує всі країни у зміцненні комунікації.

Що раніше заявляв Китай про операцію?