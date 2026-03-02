Пекін дещо пом'якшив свою риторику стосовно військових дій на Близькому Сході. Про це пише Sky News.
Що заявив Китай стосовно конфлікту в Ірані?
МЗС Китаю закликало всі сторони конфлікту припинити військові дії, щоб уникнути подальшої ескалації.
Удари США та Ізраїлю проти Ірану порушили міжнародне право, і Пекін глибоко стурбований їхнім впливом на сусідні країни,
– заявила речниця МЗС Мао Нін.
Китай вважає, що суверенітет, безпека та територіальна цілісність країн Перської затоки мають бути збережені. А Мао підтримує всі країни у зміцненні комунікації.
Що раніше заявляв Китай про операцію?
У неділю, 1 березня, у Китаї різко відреагували на військову операцію США та Ізраїлю проти Ірану, засудивши удари та ліквідацію верховного лідера Алі Хаменеї. У МЗС заявили, що такі дії є порушенням суверенітету держави та суперечать принципам Статуту ООН і міжнародного права, а також закликали до негайного припинення бойових дій і повернення до переговорного процесу.
Міністр закордонних справ Ван Ї під час розмови з очільником МЗС Росії Сергій Лавров наголосив, що Пекін виступає проти застосування сили у міжнародних відносинах.
Китай разом із Росією ініціював термінове засідання Радбезу ООН та попередив про ризик подальшої ескалації в регіоні Перської затоки. Вони закликали світову спільноту не допустити повернення до "закону джунглів".