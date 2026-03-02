Про це повідомив кіпрський телеканал CyBC.
Дивіться також Нове китайське попередження: Пекін знову зробив заяву щодо подій на Близькому Сході
На Кіпрі лунає сигнал повітряної тривоги: що відомо?
У понеділок, 2 березня, Іран вдруге атакував британську військову базу на Кіпрі. Цього разу два дрони, що летіли до Акротірі, були знешкоджені силами ППО.
Очевидці кажуть, що сирени повітряної тривоги почали лунати о 12:00. Саме тоді у небі над Кіпром з'явились три винищувачі Королівських військово-повітряних сил. Базу терміново вирішили евакуювати.
Влада не уточнює, чи евакуація відбувається з метою запобіжних заходів, чи існує реальна загроза.
Водночас посольство США на Кіпрі закликало своїх громадян не наближатись до території об'єкта з міркувань безпеки.
На Кіпрі лунає повітряна тривога: дивіться відео
Задимлення після удару дронів по британській базі на Кіпрі: дивіться відео
Що відомо про атаку дронів на авіабазу Британії на Кіпрі?
Іранські безпілотники атакували британську військову базу Акротирі на Кіпрі в ніч на 2 березня. Міністрка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер повідомила, що пошкоджень внаслідок обстрілу зазнала злітно-посадкова смуга аеропорту Акротирі.
Наразі навколо бази вживають усіх необхідних заходів безпеки.
Раніше, 1 березня, Іран випустив 2 балістичні ракети у бік Кіпру у відповідь на дії США та Ізраїлю. Інформація про точне місце падіння чи перехоплення ракет наразі уточнюється.