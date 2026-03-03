Задля протистояння Ірану Франція відправила авіаносець "Шарль де Голль", Греція – фрегат HN Kimon, а Велика Британія – есмінець HMS Dragon. Про рішення лідерів інформують європейські ЗМІ.

Чому Європа направила кораблі на Кіпр?

До Кіпру від Франції також прямує фрегат "Лангедок", а авіаційну присутність у регіоні посилили винищувачами Rafale, повідомили в BMF Business.

Відправлений грецький фрегат оснащений сучасними радарами, системами виявлення та далекобійними зенітними ракетами. Це суттєво посилює спроможності країни контролювати та запобігати загрозам в Егейському і Середземному морях.

В The Guardian повідомили, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що корабель HMS Dragon буде розгорнутий разом із двома гелікоптерами Wildcat, здатними боротися з безпілотниками.

Велика Британія ухвалила це рішення після того, як Франція заявила про аналогічне військове розгортання.

Нагадаємо, що іранський дрон 1 березня 2026 року влучив у британську базу "Акротірі" на Кіпрі. Країна розпочала евакуацію сімей з бази як тимчасовий захід.

