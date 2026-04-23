Про таке попереджають у Центрі протидії дезінформації.
Дивіться також Зеленський прибув на Кіпр: яка мета візиту та з ким зустрінеться президент
Що готують росіяни на Кіпрі?
Зазначається, що однією з цілей Москви є дискредитація Володимира Зеленського. Підготовкою до цих штучних мітингів займатимуться посольство Росії на Кіпрі, структури так званого Росспівробітництва та інші проросійські громадські об'єднання. Координуватиме такі заходи "російський культурний центр".
У ЦПД наголошують, що подібні організації під прикриттям культових центрів цілеспрямовано просувають вплив і пропаганду Кремля за межами країни.
За інформацією центру, "акції протесту" проводитимуться до 25 квітня під формальними антивоєнними гаслами. Насправді ж ідеться про чергову спробу Росії перекласти відповідальність за війну на Україну, ЄС і НАТО, просуваючи наратив про необхідність "припинення фінансування війни" з боку Євросоюзу.
Такі провокаційні дії, підкреслюють у ЦПД, спрямовані на підрив підтримки України та створення розбіжностей усередині ЄС, однак інспіровані Кремлем "протести" не мають реальних перспектив.
Водночас Кіпр послідовно підтримує Україну та її територіальну цілісність, адже цей принцип є важливим і для нього самого. Європейські структури поінформовані про штучний характер таких акцій і про осіб, причетних до їх організації.
Варто зауважити, що 23 квітня президент України прибув на Кіпр для участі в спецзасіданні лідерів держав ЄС. Зокрема, Володимир Зеленський зустрівся з президентом Євроради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Як у світі діють російські "культурні" центри?
Росія протягом років вибудовує глобальну мережу впливу через культурні, освітні та гуманітарні проєкти, які формально спрямовані на співпрацю, але фактично просувають вигідні Кремлю наративи та формують лояльне середовище за кордоном.
Зокрема, такі структури, як Росспівробітництво і "Русские дома", під виглядом культурних центрів виконують функції впливу, дезінформації та, за даними джерел 24 Каналу, можуть бути пов'язані з розвідкою.
Таким способом Москва веде не лише військову, а й інформаційну війну, використовуючи "м'яку силу" для просування своїх інтересів у світі.
Водночас військовий експерт Роман Світан вважає, що загроза походить не стільки від самої Росії як території, скільки від її політичного центру – Москви, яка формує і підтримує агресивну політику. Без цього центру, на його думку, вся система впливу значно ослабне.