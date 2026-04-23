Про таке журналістам поінформували в Офісі Президента, передає 24 Канал.

Який план глави держави на візит до Кіпру?

Зазначається, що Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Також він має заплановану зустріч із виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен.

В ОП анонсували також тристоронню зустріч із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час самого заходу можливі й інші різні зустрічі у форматі pull-aside ("на ногах").

Планується також спільна пресконференція Зеленського з Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн. Саме ж засідання розпочнеться о 19:00 за місцевим часом і буде закритим.

Сам президент зазначив, що під час зустрічей на Кіпрі з партнерами планують обговорити подальше посилення санкційного тиску на Росію через війну. Зокрема, йдеться про розблокований 20-й пакет санкцій, який мають доповнити новими обмеженнями.

До того ж, сторони продовжать працювати над новим форматом співпраці – Drone Deals, що вже довів свою ефективність у регіонах Близького Сходу та Перської затоки.

До речі, раніше повідомлялося, що Кіпр розглядає можливість передати Україні танки Т-80У після того, як отримає від Греції модернізовані Leopard 1.

