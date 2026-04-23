Об этом журналистам сообщили в Офисе Президента, пишет 24 Канал.

Смотрите также Зеленский откровенно ответил, что думает о легализации оружия в Украине

Какой план главы государства на визит на Кипр?

Отмечается, что Владимир Зеленский встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Также он имеет запланированную встречу с исполняющим обязанности премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

В ОП анонсировали также трехстороннюю встречу с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время самого мероприятия возможны и другие различные встречи в формате pull-aside ("на ногах").

Планируется также совместная пресс-конференция Зеленского с Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен. Само же заседание начнется в 19:00 по местному времени и будет закрытым.

Сам президент отметил, что во время встреч на Кипре с партнерами планируют обсудить дальнейшее усиление санкционного давления на Россию из-за войны. В частности, речь идет о разблокированном 20-м пакете санкций, который должны дополнить новыми ограничениями.

К тому же, стороны продолжат работать над новым форматом сотрудничества – Drone Deals, что уже доказал свою эффективность в регионах Ближнего Востока и Персидского залива.

Кстати, ранее сообщалось, что Кипр рассматривает возможность передать Украине танки Т-80У после того, как получит от Греции модернизированные Leopard 1.

Что известно о Drone deal?