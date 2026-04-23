О таком предупреждают в Центре противодействия дезинформации.

Что готовят россияне на Кипре?

Отмечается, что одной из целей Москвы является дискредитация Владимира Зеленского. Подготовкой к этим искусственным митингам будут заниматься посольство России на Кипре, структуры так называемого Россотрудничества и другие пророссийские общественные объединения. Координировать такие мероприятия будет "российский культурный центр".

В ЦПД отмечают, что подобные организации под прикрытием культовых центров целенаправленно продвигают влияние и пропаганду Кремля за пределами страны.

По информации центра, "акции протеста" будут проводиться до 25 апреля под формальными антивоенными лозунгами. На самом же деле речь идет об очередной попытке России переложить ответственность за войну на Украину, ЕС и НАТО, продвигая нарратив о необходимости "прекращения финансирования войны" со стороны Евросоюза.

Такие провокационные действия, подчеркивают в ЦПИ, направлены на подрыв поддержки Украины и создание разногласий внутри ЕС, однако инспирированные Кремлем "протесты" не имеют реальных перспектив.

В то же время Кипр последовательно поддерживает Украину и ее территориальную целостность, ведь этот принцип является важным и для него самого. Европейские структуры проинформированы об искусственном характере таких акций и о лицах, причастных к их организации.

Стоит заметить, что 23 апреля президент Украины прибыл на Кипр для участия в спецзаседании лидеров государств ЕС. В частности, Владимир Зеленский встретился с президентом Евросовета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

