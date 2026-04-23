Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала сказал, что Европа ошибочно смотрит на саму природу этой опасности. По его мнению, решающим является не вся российская территория, а один центр силы, и именно это, как он считает, может изменить ход событий.

Москва как источник угрозы для Европы

Свитан считает, что Европа ошибается, когда воспринимает угрозу как нечто сплошное и нераздельное на всей российской территории. По его мнению, проблема сосредоточена не в самой географии, а в политическом центре, который держит под контролем всю эту конструкцию и постоянно воспроизводит агрессию.

Не Россия враг Европы. Россия – это просто территория. А враг Европы – Москва,

– объяснил Свитан.

Он убежден, что без этого центра давления вся система начнет быстро рассыпаться на отдельные образования, которые уже не будут иметь того самого ресурса для угрозы соседям.

Если сосредоточиться на противодействии Москве, то все остальное к Европе никакого негативного отношения иметь не будет. Наоборот, все побегут в Европу договариваться, что-то продавать – нефть, газ, алмазы,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

По его мнению, именно такой сценарий может запустить и внутренний распад нынешней российской модели, и новый разговор об ответственности за войну.

Вниманию! Россия все сильнее ощущает последствия войны в собственной экономике. Из-за потерь на фронте, скрытую мобилизацию и дефицит работников темпы набора людей в армию падают, даже несмотря на резкое увеличение выплат за контракт. На этом фоне о кадровом кризисе уже говорят российские экономисты, а санкции только усиливают давление на экономику.

Репарации после краха московского центра

Если московский центр потеряет контроль над всей этой конструкцией, остальные территории будут вынуждены искать новые связи с внешним миром, выходить на торговлю и договариваться о собственном выживании. Именно тогда можно будет ставить вопрос не только о восстановлении Украины, но и о компенсации потерь, которых понесла сама Европа.

Это как раз можно будет потом использовать в качестве восстановления наших репараций. Самое интересное – восстановление в том числе потерь Европы, потому что Европа нас поставляла в течение нескольких лет. Надо восстанавливать все европейцам,

– объяснил Свитан.

Он отметил, что европейские страны уже заплатили за эту войну не только оружием, но и собственными финансовыми потерями. Поэтому удар по московскому центру силы должен запустить не один процесс, а сразу несколько: ослабление самой российской конструкции, перераспределение ресурсов и возврат денег тем, кто тратил их на противодействие агрессии.

Последние новости о войне России против Украины