Политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук объяснил 24 Каналу, что за 4 года Украина прошла путь от зависимости от партнеров до стратегической инициативы.

Как изменилась ситуация с дронами в войне России против Украины?

Украина наносит удары по российским энергетическим объектам, что влияет на репутацию России как партнера, который не выполняет контрактов на поставку энергоресурсов. Это комплексная стратегия: одновременно подрываются российские военные и экономические возможности и репутационные кредиты России в мире.

Мы должны избавиться от комплекса неполноценности и учиться гордиться собственными достижениями. Еще 2 года назад все смеялись, когда президент говорил о миллионе дронов в год – сейчас мы превысили эту цифру. И те, кто спрашивал "а где удары по России" – имеют ответ,

– сказал Ткачук.

В 2022 – 2023 годах Запад запрещал использовать свое вооружение для ударов по территории России. Джо Байден разрешил применять Storm Shadow только для приграничных областей, и то только после длительного давления.

В марте этого года Украина использовала против противника больше дронов, чем Россия запустила по украинской территории. К этому добавляется еще один показатель – 50% вооружения на линии соприкосновения уже украинского производства.

К тому же на каждые 10 российских FPV-дронов СОУ используют 13 своих. Однако россияне целенаправленно накапливают преимущество на отдельных участках, но общая тенденция по всему фронту – на стороне Украины.

"Проблем хватает – но там, где есть реальные достижения, мы должны собой гордиться. Мы жжем российскую энергетику, НПЗ горят каждую неделю, бьем по складам личного состава, уничтожаем их ПВО, чтобы наши дроны летели дальше. И все это заслуга СОУ", – объяснил Ткачук.

Обратите внимание! Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан объяснил, что в 2026 году Украина опережает Россию в производстве дронов. По его словам, это не разовая успешная операция, а системная демонстрация поражений, которых мы раньше не могли нанести противнику. Украинская стратегия – плановое развитие вооружения, наращивание возможностей ВПК, развитие различных направлений ударных средств и стабильные союзы с партнерами. Другие страны заинтересованы размещать производственные мощности в Украине, изготавливать дроны и обмениваться технологиями. По мнению эксперта, Россия сделала рывок в закупках дронов, но осталась без партнеров и долгосрочных контрактов.

