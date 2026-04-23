Політолог, майор ЗСУ Андрій Ткачук пояснив 24 Каналу, що за 4 роки Україна пройшла шлях від залежності від партнерів до стратегічної ініціативи.

Дивіться також: "Стіна дронів" для Європи: у Брюсселі розкрили, на якому етапі проєкт і що буде далі

Як змінилася ситуація з дронами у війні Росії проти України?

Україна завдає ударів по російських енергетичних об’єктах, що впливає на репутацію Росії як партнера, який не виконує контрактів на постачання енергоресурсів. Це комплексна стратегія: одночасно підриваються російські військові й економічні спроможності та репутаційні кредити Росії у світі.

Ми маємо позбутися комплексу меншовартості та вчитися пишатися власними здобутками. Ще 2 роки тому всі сміялися, коли президент казав про мільйон дронів на рік – зараз ми перевищили цю цифру. І ті, хто питав "а де удари по Росії" – мають відповідь,

– сказав Ткачук.

У 2022 – 2023 роках Захід забороняв використовувати своє озброєння для ударів по території Росії. Джо Байден дозволив застосовувати Storm Shadow лише для прикордонних областей, і то лише після тривалого тиску.

У березні цього року Україна використала проти противника більше дронів, ніж Росія запустила по українській території. До цього додається ще один показник – 50% озброєння на лінії зіткнення вже українського виробництва.

До того ж на кожні 10 російських FPV-дронів СОУ використовують 13 своїх. Проте росіяни цілеспрямовано накопичують перевагу на окремих ділянках, але загальна тенденція по всьому фронту – на боці України.

"Проблем вистачає – але там, де є реальні здобутки, ми маємо собою пишатися. Ми палимо російську енергетику, НПЗ горять кожного тижня, б’ємо по складах особового складу, знищуємо їхні ППО, щоб наші дрони летіли далі. І все це заслуга СОУ", – пояснив Ткачук.

Зверніть увагу! Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан пояснив, що у 2026 році Україна випереджає Росію у виробництві дронів. За його словами, це не разова успішна операція, а системна демонстрація уражень, яких ми раніше не могли завдати противнику. Українська стратегія – плановий розвиток озброєння, нарощення спроможностей ВПК, розвиток різних напрямків ударних засобів та стабільні союзи з партнерами. Інші країни зацікавлені розміщувати виробничі потужності в Україні, виготовляти дрони та обмінюватися технологіями. На думку експерта, Росія зробила ривок у закупівлях дронів, але залишилась без партнерів і довгострокових контрактів.

Що ще відомо про українські дрони?