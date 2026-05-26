Предатель и кремлевский иллюзионист: СМИ узнали детали отношений Дмитриева и Путина

Около 18 месяцев процесс возможных переговоров по завершению войны в Украине оказался под контролем и влиянием лица без значительного дипломатического опыта – Кирилла Дмитриева. На фоне этого возникает вопрос о характере связей между российским президентом и финансистом Дмитриевым.

В этом разобрался Роберт Форсайт Уорт в статье The Atlantic.

Смотрите также Впервые за много лет российские депутаты посетили США: встречу инициировала сторонница Москвы

Что связывает Путина и Дмитриева?

Автор отмечает, что подсанкционный российский финансист Кирилл Дмитриев регулярно путешествует по Москве и Флориде для встреч с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером на частном острове, известном как "Бункер миллиардеров", а также в его окрестностях.

Во время этих контактов, как утверждается в материале, Дмитриев продвигает идею обмена суверенитета Украины на масштабные экономические проекты для российских и американских компаний, в частности, в сфере добычи полезных ископаемых в Арктике или совместных космических инициатив, включая миссии на Марс.

Уорт отмечает, что такие представления Кремля базируются на убеждении, якобы американскую сторону можно заставить игнорировать ключевые реалии современной России. В то же время он ставит под сомнение готовность инвесторов вкладывать долгосрочные средства в государство, где правовая система является формальностью, спецслужбы могут фактически забирать бизнес после его роста, а новые имперские войны способны внезапно изменить ситуацию.

Так почему же для переговоров по войне в Украине Путин выбрал именно Дмитриева без дипломатического опыта. Как отмечает автор статьи, главным аргументом в пользу Дмитриева было не только его впечатляющее американское резюме, в частности дипломы Стэнфорда и Гарвардской школы бизнеса, опыт работы в McKinsey и Goldman Sachs. Важным фактором также мог стать профиль финансиста, который, по мнению Уорта, перекликается с образом двух ключевых американских переговорщиков.

Он – олигарх, чья гламурная блондинка-жена является близкой подругой младшей дочери Путина. Это делает его фактическим зятем правителя, и, возможно, именно это является причиной того, что только стоимость его недвижимости за последнее десятилетие взлетела с примерно 5 до 100 миллионов долларов,

– рассказал Уорт.

Автор назвал Дмитриева талантливым кремлевским иллюзионистом и живым доказательством того, как при желании можно игнорировать контраст между свободным обществом и системой, где доминируют страх и контроль.

Можно убедить себя, что все, за что украинцы борются с 2014 года – демократия, гражданские права, европейское будущее – не имеет смысла,

– подчеркнул автор статьи.

Интересно, что еще недавно Дмитриев обращался к западным инвесторам с совсем другим месседжем. Он позиционировал себя как сторонник экономических реформ и продвигал образ России как государства верховенства права, где будет преодолена коррупция и олигархические практики, а иностранный капитал получит защиту и стабильность.

"Он стремился к тому же, чего стремятся украинцы", – подытожил Уорт.

Автор добавил, что, вероятно, Дмитриев заставил себя забыть обо всем этом, так же как заставил себя забыть, что родился и вырос в Украине, и что среди тех, кто воюет и гибнет на передовой, есть его бывшие одноклассники.

И он хочет, чтобы Виткофф, Кушнер, президент Трамп и остальные из нас тоже обо всем этом забыли. Если Алексей Навальный является определяющей фигурой того, что нужно для сопротивления тирании в наше время, Дмитриев, возможно, когда-то запомнится как его противоположность: человек, который сделает все, чтобы оставаться близко к власти,

– констатирует Уорт.

В статье отмечается, что Дмитриев постепенно сближался с ближайшим окружением Владимира Путина. Его жена, телеведущая и бывшая модель Наталья Попова, поддерживает тесные личные и деловые связи с дочерью Путина Екатериной Тихоновой, вместе с которой входит в руководящие органы нескольких компаний.

Вероятно, это может частично объяснить стремительное обогащение Дмитриева. По данным расследования Фонда борьбы с коррупцией Навального, стоимость его недвижимости, которая достигает около 100 миллионов долларов, существенно превышает доходы, полученные им в виде зарплат и вознаграждений за работу в наблюдательных советах.

До 2016 года, как отмечается, Путин настолько доверял Дмитриеву, что поручал ему выполнять миссии, не связанные с финансовой сферой. В частности, он пытался наладить контакт с командой Дональда Трампа, и уже через два месяца – еще до инаугурации – Дмитриев встречался в отеле на Сейшельских островах с Эриком Принсом, основателем Blackwater и соратником Трампа. Во время разговора они обсуждали возможность отбросить политические разногласия между США и Россией и сосредоточиться на общих экономических интересах.

Уорт объяснил, что сообщения Дмитриева были опубликованы в 2019 году в отчете Мюллера о попытках России вмешаться в выборы 2016 года. Это громкое расследование помешало усилиям Дмитриева, но он никогда не потерял доверия Путина.

Позже в 2020 году Путин поручил Дмитриеву возглавить производство и экспорт российской вакцины против COVID-19 "Спутник".

Финансист без опыта работы в области здравоохранения был довольно странным выбором на эту должность. Дмитриев приложил немало усилий к проведению громкой рекламной кампании, результаты которой оказались очень неоднозначными,

– рассказал Уорт.

Автор отмечает, что отец Дмитриева проживал в Киеве даже тогда, когда в начале 2022 года российские войска уже концентрировались у украинских границ.

По словам Уорта, за несколько дней до начала полномасштабного вторжения отец финансиста внезапно выехал из Украины – вероятно, по настоянию сына, о чем также рассказывали соседи семьи.

Также автор пообщался с одноклассниками Дмитриева и был удивлен тем, что они не были удивлены тем, что произошло с их старым другом.

"У нас есть название для таких людей. "Предатель" – это, видимо, слишком мягкий перевод", – сказал бывший друг банкира.

Еще один бывший одноклассник и один из ближайших друзей детства Дмитриева Александр Лисниченко был серьезно ранен на фронте. Он отказался давать интервью журналисту и лишь добавил:

"Я не хочу говорить о Кирилле. Я просто хочу выстрелить ему в колени".

Последние новости о мирных переговорах

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США выходят из трехстороннего формата переговоров с Украиной и Россией. В Вашингтоне объяснили такое решение отсутствием результатов дипломатических встреч.

Тогда Европа сообщила, что ищет специального посланника для мирных переговоров с Россией, поскольку США сосредоточены на Ближнем Востоке.

Среди возможных кандидатов рассматриваются Кая Каллас, Ангела Меркель, Александр Стубб и Марио Драги, но каждый из них имеет свои недостатки и проблемы.