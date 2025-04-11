Инциатива Виткоффа по "передаче" России части Украины: Кэллог занял жесткую позицию

Специальный представитель по вопросам Украины Кит Келлог во время разговора с президентом США Дональдом Трампом выступил против стратегии Стива Уиткоффа по окончанию войны.

В частности, по вопросу оккупированных Россией территорий. Об этом в пятницу, 11 апреля, сообщило агентство 11 апреля сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники, ознакомленных с этим вопросом, передает 24 Канал.

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Взгляды Келлога и Уиткоффа не совпадают

Как пишет агентство со ссылкой на два источника, Кит Келлог заявил, что Украина, хоть и готова вести переговоры по некоторым условиям, связанных с оккупированной землей, Киев никогда не согласится в одностороннем порядке уступить полную собственность над этими территориями России.

Встреча завершилась без принятия Трампом решения об изменении стратегии США,

– пишет Reuters.

В материале отмечают, что сейчас официальные лица действующей администрации все больше спорят о том, как выйти из тупика между Украиной и Россией. В то же время Виткофф и Келлог, который выступает за большую поддержку Киева, не пришли к согласию относительно лучшего дальнейшего курса.

К слову, Reuters сообщало, что спецпредставитель США Стив Уиткофф предложил Трампу позволить Путину аннексировать четыре региона Украины, чтобы достичь мира. Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Об этом утверждают 5 источников