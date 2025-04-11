Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Может ли Путин позвонить Трампу на фоне визита Уиткоффа
Дмитрий Песков предположил, что после встречи Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа теоретически возможен новый телефонный разговор российского президента с Дональдом Трампом.
Теоретически возможна, или так, или нет,
– сказал прихвостень главы Кремля.
Пресс-секретарь Путина также заявил, что встреча Путина и Уиткоффа продолжается. Разговор проходит в здании президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Продолжительность встречи не регламентирована.
К слову, Владимир Путин начал разговор со спецпосланником Дональда Трампа около 18:00 по российскому времени. До этого американский чиновник встретился с посланником Путина Кириллом Дмитриевым.
Интересно, что пресс-секретарь Дмитрий Путин рассказывал, что во время переговоров будут затронуты вопросы "украинского урегулирования", а также места возможной встречи Путина и Трампа. По словам российского чиновника, прорывных результатов этих переговоров не ожидается.