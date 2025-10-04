Укр Рус
4 октября, 16:59
3

Китай делится с Россией спутниковыми данными для обстрелов Украины, – СВР

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Китай предоставляет России спутниковые данные для ракетных ударов по Украине, в частности по объектам иностранных инвесторов.
  • Разведка зафиксировала высокий уровень взаимодействия России и Китая в спутниковой разведке украинской территории.

Китай передает России данные спутниковой разведки для осуществления ракетных ударов по Украине, в частности по объектам иностранных инвесторов, расположенных в стране.

Такую информацию сообщил сотрудник Службы внешней разведки Украины Олег Александров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Как Китай помогает России в войне?

Олег Александров сообщил, что разведка получила факты "высокого уровня взаимодействия России и Китая в проведении спутниковой разведки территории Украины" с целью определения и доразведки стратегических объектов для дальнейших ударов.

При этом, как мы видели в течение последних месяцев, эти объекты могут принадлежать иностранным инвесторам, 
– рассказал он.

Впрочем, дополнительных подробностей по этому поводу и, в частности, относительно соответствующих объектов на территории Украины, которые были поражены таки путем сотрудник Службы внешней разведки решил не раскрывать, вероятно, в рамках мер безопасности.

Сотрудничество России и Китая: что известно?

  • Эксперт Дмитрий Ефремов в эфире 24 Канала отмечал, что президент Китая Си Цзиньпин не собирается менять свой геополитический курс, который выработал за последние 3 года. Он продолжает публично отрицать помощь России, но на самом деле ее предоставляет.

  • Ранее The Telegraph писало, что несмотря на санкционное давление Китай продолжает тайно предоставлять Кремлю вооруженную поддержку. В частности, речь идет о важных компонентах для ударных дронов, которые Россия использует в войне против Украины.

  • Также издание сообщало, что президент Си Цзиньпин не может позволить, чтобы Россия заключила мир с Украиной, ведь Пекин видит в войне собственную стратегическую выгоду, поскольку это ослабляет и Россию, и Соединенные Штаты одновременно.