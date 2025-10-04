Укр Рус
Геополітика Китай Китай ділиться з Росією супутниковими даними для обстрілів України, – СЗР
4 жовтня, 16:59
Китай ділиться з Росією супутниковими даними для обстрілів України, – СЗР

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Китай надає Росії супутникові дані для ракетних ударів по Україні, зокрема по об’єктах іноземних інвесторів.
  • Розвідка зафіксувала високий рівень взаємодії Росії та Китаю у супутниковій розвідці української території.

Китай передає Росії дані супутникової розвідки для здійснення ракетних ударів по Україні, зокрема по об’єктах іноземних інвесторів, розташованих у країні.

Таку інформацію повідомив співробітник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Як Китай допомагає Росії у війні?

Олег Александров повідомив, що розвідка отримала факти "високого рівня взаємодії Росії та Китаю у проведенні супутникової розвідки території України" з метою визначення і дорозвідки стратегічних об’єктів для подальших ударів. 

При цьому, як ми бачили впродовж останніх місяців, ці об’єкти можуть належати іноземним інвесторам, 
– розповів він.

Утім, додаткових подробиць з цього приводу і, зокрема, стосовно відповідних об'єктів на території України, які були уражені таки шляхом співробітник Служби зовнішньої розвідки вирішив не розкривати, ймовірно, у межах заходів безпеки.

Співпраця Росії та Китаю: що відомо?

  • Експерт Дмитро Ефремов в етері 24 Каналу зазначав, що президент Китаю Сі Цзіньпін не збирається міняти свій геополітичний курс, який виробив за останні 3 роки. Він продовжує публічно заперечувати допомогу Росії, але насправді її надає.

  • Раніше The Telegraph писало, що попри санкційний тиск Китай продовжує таємно надавати Кремлю збройну підтримку. Зокрема, ідеться про важливі компоненти для ударних дронів, які Росія використовує у війні проти України.

  • Також видання повідомляло, що президент Сі Цзіньпін не може дозволити, щоб Росія уклала мир з Україною, адже Пекін бачить у війні власну стратегічну вигоду, оскільки це послаблює і Росію, і Сполучені Штати водночас.