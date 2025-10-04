Китай передає Росії дані супутникової розвідки для здійснення ракетних ударів по Україні, зокрема по об’єктах іноземних інвесторів, розташованих у країні.

Таку інформацію повідомив співробітник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Як Китай допомагає Росії у війні?

Олег Александров повідомив, що розвідка отримала факти "високого рівня взаємодії Росії та Китаю у проведенні супутникової розвідки території України" з метою визначення і дорозвідки стратегічних об’єктів для подальших ударів.

При цьому, як ми бачили впродовж останніх місяців, ці об’єкти можуть належати іноземним інвесторам,

– розповів він.

Утім, додаткових подробиць з цього приводу і, зокрема, стосовно відповідних об'єктів на території України, які були уражені таки шляхом співробітник Служби зовнішньої розвідки вирішив не розкривати, ймовірно, у межах заходів безпеки.

Співпраця Росії та Китаю: що відомо?