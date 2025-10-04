Китай ділиться з Росією супутниковими даними для обстрілів України, – СЗР
- Китай надає Росії супутникові дані для ракетних ударів по Україні, зокрема по об’єктах іноземних інвесторів.
- Розвідка зафіксувала високий рівень взаємодії Росії та Китаю у супутниковій розвідці української території.
Китай передає Росії дані супутникової розвідки для здійснення ракетних ударів по Україні, зокрема по об’єктах іноземних інвесторів, розташованих у країні.
Таку інформацію повідомив співробітник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
Як Китай допомагає Росії у війні?
Олег Александров повідомив, що розвідка отримала факти "високого рівня взаємодії Росії та Китаю у проведенні супутникової розвідки території України" з метою визначення і дорозвідки стратегічних об’єктів для подальших ударів.
При цьому, як ми бачили впродовж останніх місяців, ці об’єкти можуть належати іноземним інвесторам,
– розповів він.
Утім, додаткових подробиць з цього приводу і, зокрема, стосовно відповідних об'єктів на території України, які були уражені таки шляхом співробітник Служби зовнішньої розвідки вирішив не розкривати, ймовірно, у межах заходів безпеки.
Співпраця Росії та Китаю: що відомо?
Експерт Дмитро Ефремов в етері 24 Каналу зазначав, що президент Китаю Сі Цзіньпін не збирається міняти свій геополітичний курс, який виробив за останні 3 роки. Він продовжує публічно заперечувати допомогу Росії, але насправді її надає.
Раніше The Telegraph писало, що попри санкційний тиск Китай продовжує таємно надавати Кремлю збройну підтримку. Зокрема, ідеться про важливі компоненти для ударних дронів, які Росія використовує у війні проти України.
Також видання повідомляло, що президент Сі Цзіньпін не може дозволити, щоб Росія уклала мир з Україною, адже Пекін бачить у війні власну стратегічну вигоду, оскільки це послаблює і Росію, і Сполучені Штати водночас.