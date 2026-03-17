Последовательная позиция, – аналитик раскрыл, в чем заинтересован Китай по операции в Иране

Один из ключевых геополитических игроков в разгорающемся конфликте на Ближнем Востоке – Китай. На него давит Дональд Трамп относительно содействия разблокированию Ираном Ормузского пролива, иначе президент США может отменить свой визит в Китай, который должен был состояться через несколько недель. Важно, как на это отреагирует Пекин

Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов рассказал 24 Каналу, готов ли Китай обострить конфликт с США и вступить с ними в противостояние. Он объяснил, как ситуация на Ближнем Востоке влияет на позиции Пекина.

К теме Финал, который может выйти из-под контроля: как война на Ближнем Востоке становится все опаснее

Готов ли Пекин вступить в конфликт на Ближнем Востоке?

Богданов отметил, что Китай не имеет глубинной стратегии. Китайцы очень хотят убедить всех, что у них есть хитрый план, однако никаких его признаков не было обнаружено.

"К тому же Китай сейчас не является страной, которая собирается с кем-то системно воевать. Как и другие специфические диктатуры, он хочет получать результаты путем минимизации своего участия в глобальных конфликтах. Это последовательная позиция, которую Пекин успешно продвигает. В принципе на сегодня у него нет никаких особых ресурсов для того, чтобы вести полномасштабную большую войну", – уверен специалист по стратегическим коммуникациям.

Обратите внимание! Политолог Олег Саакян обратил внимание на то, что США и Израиль во время атак на Иран избегают поражать объекты нефтедобычи, нефтепереработки и энергетического сектора. Известно, что Иран является "бензоколонкой" для Китая, и обстрелы этих объектов стали бы "красной линией" для Пекина, который мог бы активизироваться в отношении конфликта на Ближнем Востоке. А США этого избегают и балансируют.

Дональд Трамп, по его мнению, фактически разрушил влияние Китая на Венесуэлу, и Пекин ничего не сделал. Также Си Цзиньпин не может предоставить никакой системы поддержки Ирану.

Китай крайне заинтересован в том, чтобы нефть как можно быстрее уходила. Если предположить, что американцы заблокируют поставки нефти из Ирана в Китай, но Тегеран экспортирует в день от 2 до 3 миллионов баррелей. А общий поток из Ормузского пролива – 22 – 23 миллиона баррелей,

– отметил Юрий Богданов.

Это, по его словам, вопрос о том, что Россия якобы компенсирует потери на мировом рынке. Она может нарастить экспорт, даже если с нее снимут все санкции, на те же 2 – 3 миллиона баррелей. То есть она сможет закрыть максимум до 15% потерь из-за блокировки Ормузского пролива. Это, мягко говоря, не очень много, если сравнивать с тем, что нужно рынку.

Поэтому, добавил он, очень много бравады, информационных спецопераций со всех сторон, но при этом возможности и американцев, и иранцев, и китайцев, и россиян очень ограничены.

Ситуация вокруг конфликта на Ближнем Востоке: что известно?