Двойная игра: Китай обещает помощь Украине, но сотрудничает с Россией

Китай публично декларирует готовность содействовать Украине, однако в то же время может оказывать скрытую поддержку России в войне. Посол США в НАТО Мэтью Уитакер обвинил Пекин в том, что хотя он "имеет возможность остановить вторжение, но решил этого не делать".

Двойная позиция Китая вызывает беспокойство среди союзников Украины. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники и оценки западных чиновников.

Что известно о двойной стратегии Китая?

Официально Китай подчеркивает необходимость мирного урегулирования войны и неоднократно заявлял о поддержке территориальной целостности Украины. Китайские дипломаты также говорят о гуманитарной помощи и роли посредника в возможных переговорах.

Пекин пытается позиционировать себя как нейтральную сторону и глобального миротворца, избегая открытого осуждения Москвы.

В то же время по информации Fox News, западные чиновники считают, что Китай может косвенно помогать России – в частности через экономическое сотрудничество, торговлю технологиями двойного назначения и поддержку российской экономики.

Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и завтра же положить конец этой войне, прекратив продажу его технологий двойного назначения... Китай мог бы прекратить закупку российской нефти и газа. Знаете, эта война полностью поддерживается Китаем,

– заявил Уитакер.

Такие действия позволяют Москве частично компенсировать санкционное давление и продолжать войну против Украины.

Аналитики считают, что Китай пытается балансировать между поддержкой России как стратегического партнера и сохранением экономических отношений с Западом. Именно поэтому официальная риторика Пекина часто отличается от его практических шагов.

Двойные сигналы Китая вызывают беспокойство среди союзников Украины, ведь потенциальная поддержка России может повлиять на ход войны.

Как Китай помогает России?