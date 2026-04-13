Трамп грозил Китаю из-за оружия иранцам: что ответили в Поднебесной
- Китай отвергает обвинения в возможном экспорте оружия в Иран, подчеркивая строгий контроль экспорта.
- По информации американской разведки, Китай может готовиться к поставке Ирану систем противовоздушной обороны через третьи страны.
Мировые СМИ написали, что Китай может поставлять оружие в Иран. Журналисты попросили министерство иностранных дел Китая о комментарии.
В Пекине отвергают обвинения в возможном экспорте оружия в Иран. Об этом заявил представитель МИД Китая Го Цзякунь во время пресс-конференции.
Продает ли Китай оружие Ирану?
Такой вопрос задал корреспондент Bloomberg. Он сказал, что пишут, будто Китай уже предоставил Ирану технологии и компоненты двойного назначения.
Китай всегда занимал осмотрительную и ответственную позицию по военному экспорту, вводя строгий контроль в соответствии с собственными законами и правилами экспортного контроля и своих международных обязательств. Мы выступаем против необоснованной клеветы или злонамеренных ассоциаций,
– ответил представитель МИД.
Интересно, что перед тем корреспондент российского пропагандистского "РИА Новости" задал похожий вопрос. "Президент США Трамп заявил в воскресенье, что США введут пошлину в 50 процентов на китайское оружие, если будет установлено, что Китай поставляет оружие Ирану. Как прокомментирует это Китай?" – говорилось в нем.
Го Цзякунь ответил, что позиция Китая очень четкая, мол, в тарифной войне нет победителей.
Какие ПЗРК производит Китай?
Это экспортная линейка ПЗРК FN (FeiNu), включающая комплекс FN-6 и его модернизированную версию FN-16. Благодаря таким системам можно поражать цель на высоте до 4 километров. Китай активно поставлял эти системы в Иран, Малайзию, Камбоджу, Судан, Пакистан, Перу, Сирию, Бангладеш и Мьянму, рассказали в "Милитарном".
ПЗРК FN-6 / Фото missilery.info
Что известно о возможных поставках оружия в Иран со стороны КНР?
- CNN поговорили с представителями американской разведки. Те указали, что Китай готовится поставить Ирану новые системы противовоздушной обороныв течение следующих нескольких недель. Речь о переносных зенитно-ракетных комплексах (ПЗРК), которые угрожают самолетам. В целом Иран использует паузу в войне для перевооружения. Поставки будут идти через третьи страны, чтобы скрыть происхождение оружия.
Представитель посольства Китая в Вашингтоне заявил, что его страна никогда не поставляла оружие ни одной стороне конфликта. А информация CNN не соответствует действительности.
Впрочем, источники CNN говорят: Китай может подать эти поставки как оборонительные. Тогда это формально не будет военной помощью.
Дональд Трамп пообещал Китаю "большие проблемы", если там решат поддержать Иран вооруженно. Но сказал, что не верит таким сообщениям.
Кстати, есть опасения, что иранцы сбили F-15 именно зенитной ракетой – но не известно, или китайской. Мобильные переносные зенитно-ракетные комплексы малой дальности с инфракрасным наведением являются серьезной угрозой для США.