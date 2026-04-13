Трамп грозил Китаю из-за оружия иранцам: что ответили в Поднебесной

Мировые СМИ написали, что Китай может поставлять оружие в Иран. Журналисты попросили министерство иностранных дел Китая о комментарии.

В Пекине отвергают обвинения в возможном экспорте оружия в Иран. Об этом заявил представитель МИД Китая Го Цзякунь во время пресс-конференции.

Продает ли Китай оружие Ирану?

Такой вопрос задал корреспондент Bloomberg. Он сказал, что пишут, будто Китай уже предоставил Ирану технологии и компоненты двойного назначения.

Китай всегда занимал осмотрительную и ответственную позицию по военному экспорту, вводя строгий контроль в соответствии с собственными законами и правилами экспортного контроля и своих международных обязательств. Мы выступаем против необоснованной клеветы или злонамеренных ассоциаций,

– ответил представитель МИД.

Интересно, что перед тем корреспондент российского пропагандистского "РИА Новости" задал похожий вопрос. "Президент США Трамп заявил в воскресенье, что США введут пошлину в 50 процентов на китайское оружие, если будет установлено, что Китай поставляет оружие Ирану. Как прокомментирует это Китай?" – говорилось в нем.

Го Цзякунь ответил, что позиция Китая очень четкая, мол, в тарифной войне нет победителей.

Какие ПЗРК производит Китай?

Это экспортная линейка ПЗРК FN (FeiNu), включающая комплекс FN-6 и его модернизированную версию FN-16. Благодаря таким системам можно поражать цель на высоте до 4 километров. Китай активно поставлял эти системы в Иран, Малайзию, Камбоджу, Судан, Пакистан, Перу, Сирию, Бангладеш и Мьянму, рассказали в "Милитарном".



ПЗРК FN-6 / Фото missilery.info

Что известно о возможных поставках оружия в Иран со стороны КНР?