Геополитика Китай Китай начал специальную морскую операцию к востоку от Тайваня
6 июня, 23:55
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Китай начал специальную морскую операцию к востоку от Тайваня

София Рожик

Китай заявил о начале специальной морской операции к востоку от Тайваня. Это произошло после того, как между Японией и Филиппинами было заключено соглашение о переговорах о морских границах в этом районе и углублении оборонного сотрудничества.

Отмечается, что министерство транспорта Китая организовало "специальную операцию по контролю за морским движением".

В сообщении говорится, что этот шаг имел целью реализовать "морскую административную юрисдикцию" Китая и защитить национальные интересы.

 