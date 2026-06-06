6 июня, 23:55
Китай начал специальную морскую операцию к востоку от Тайваня
Китай заявил о начале специальной морской операции к востоку от Тайваня. Это произошло после того, как между Японией и Филиппинами было заключено соглашение о переговорах о морских границах в этом районе и углублении оборонного сотрудничества.
Отмечается, что министерство транспорта Китая организовало "специальную операцию по контролю за морским движением".
В сообщении говорится, что этот шаг имел целью реализовать "морскую административную юрисдикцию" Китая и защитить национальные интересы.