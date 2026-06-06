Китай начал специальную морскую операцию к востоку от Тайваня

Китай заявил о начале специальной морской операции к востоку от Тайваня. Это произошло после того, как между Японией и Филиппинами было заключено соглашение о переговорах о морских границах в этом районе и углублении оборонного сотрудничества.

Отмечается, что министерство транспорта Китая организовало "специальную операцию по контролю за морским движением". В сообщении говорится, что этот шаг имел целью реализовать "морскую административную юрисдикцию" Китая и защитить национальные интересы.