Китай призывает к миру, пока Россия убивает детей: реакция Пекина на обстрелы

Несмотря на новые массированные удары России по украинским городам и гибель мирных жителей, Китай снова призывает к переговорам. В Пекине заявили, что "диалог" –единственный выход из "кризиса", избегая любой критики действий Москвы.

Об этом рассказывает Укринформ со ссылкой на заявление представителя МИД КНР Линя Цзянь, передает 24 Канал. Китай снова призвал к "диалогу" на фоне массированных российских атак по украинским городам.

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Китай советует “договариваться”

В Пекине отреагировали на очередную волну террора от Москвы и заявили, что "переговоры остаются единственным путем" для выхода из так называемого "украинского кризиса".

Позиция Китая в вопросе "украинского кризиса" последовательная и четкая. Мы продолжаем настаивать, что только диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным выходом,

– заявил дипломат.

Так в КНР традиционно называют полномасштабную войну России против Украины, избегая слов "вторжение", "агрессия" или "оккупация".

Эти заявления прозвучали на фоне жестоких российских атак, в частности удара по Кривому Рогу, в результате которого погибли мирные жители, в частности дети. Несмотря на это, представитель МИД Китая не объяснил, как именно Украина должна вести переговоры со страной, которая ежедневно атакует ее территории и убивает гражданских.