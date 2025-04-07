Об этом рассказывает Укринформ со ссылкой на заявление представителя МИД КНР Линя Цзянь, передает 24 Канал. Китай снова призвал к "диалогу" на фоне массированных российских атак по украинским городам.

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Китай советует “договариваться”

В Пекине отреагировали на очередную волну террора от Москвы и заявили, что "переговоры остаются единственным путем" для выхода из так называемого "украинского кризиса".

Позиция Китая в вопросе "украинского кризиса" последовательная и четкая. Мы продолжаем настаивать, что только диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным выходом,

– заявил дипломат.

Так в КНР традиционно называют полномасштабную войну России против Украины, избегая слов "вторжение", "агрессия" или "оккупация".

Эти заявления прозвучали на фоне жестоких российских атак, в частности удара по Кривому Рогу, в результате которого погибли мирные жители, в частности дети. Несмотря на это, представитель МИД Китая не объяснил, как именно Украина должна вести переговоры со страной, которая ежедневно атакует ее территории и убивает гражданских.