Китай отвергает обвинения Украины в поставках товаров военным заводам России

Китай отвергает обвинения Украины о поставках товаров двойного назначения российским военным заводам. В МИД Китая назвали эти заявления "безосновательными обвинениями и политическими манипуляциями".

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел (МИД) Китая Мао Нин, которую цитирует Global Times. В МИД Китая опровергли обвинения украинской Службы внешней разведки о поставках товаров двойного назначения на российские военные заводы.

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Пекин отреагировал на обвинения Украины

Мао Нин заявила, что Пекин никогда не предоставлял летальное оружие сторонам конфликта и строго контролирует такие товары.

Она также подчеркнула, что Китай выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций, а позиция страны относительно войны в Украине остается "последовательной и четкой". Пекин называет войну "украинским кризисом", призывает к мирным переговорам и дипломатическому урегулированию, одновременно избегая прямой критики России.

Несмотря на официальный нейтралитет, Китай усиливает экономическое и политическое сотрудничество с Москвой, избегая санкций и поддерживая активный торговый обмен.