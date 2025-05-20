В частности, пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что ее страна поддерживает все усилия, направленные на достижение мира и прекращения российского вторжения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Global Times и МИД КНР.

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Что говорят в Китае о войне в Украине

Пресс-секретарь китайского МИД заверила, что Китай стремится к миру в Украине и поддерживает прямые переговоры между украинской и российской сторонами.

Мы поддерживаем прямой диалог и переговоры между Россией и Украиной, а также политическое решение кризиса. Мы надеемся, что все стороны смогут достичь справедливого, долговременного и обязательного к исполнению мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, путем диалога и переговоров,

– заявила Мао Нин.

Кроме этого, министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонные разговоры с руководителями немецкого и польского МИД Иоганном Вадефулем и Радославом Сикорским, во время которых заверил своих коллег, что его страна привержена содействию переговорам для урегулирования войны в Украине и поддерживает достижение справедливого мирного соглашения.

По его словам, Китай всегда был предан содействию мирным переговорам и никогда не отказывался от своих "миротворческих усилий", включая создание группы "Друзья мира" со странами Глобального Юга.

Он также отметил, что Украина и Россия недавно возобновили прямые переговоры и, несмотря на разногласия в позициях, сделали первый шаг к миру. Ван И подчеркнул, что Китай ожидает, что все стороны и в дальнейшем будут демонстрировать готовность решить войну политическим путем и в конце концов достичь справедливого и прочного соглашения.

В то же время Вадефуль и Сикорский выразили надежду, что Китай применит свое влияние для содействия прекращению огня и завершению войны, а также продолжить играть активную роль в поддержке установления прочного мира в Европе.

Стоит отметить, что Китай не детализирует собственного понимания "справедливого мирного соглашения". Однако, оно не совпадает со взглядами Украины и ее партнеров, которые включают восстановление территориальной целостности и суверенитета государства в пределах международно признанных границ 1991 года, наказания российских военных преступников и получения от России репараций за нанесенные разрушения.

К слову, ранее Китай призвал Украину и Россию продолжить переговоры для достижения длительного мира. Представитель китайского МИД Линь Цзянь выразил надежду, что сторонам удастся достичь справедливого соглашения.